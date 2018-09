Helft verkeersborden kan weg 07 september 2018

De Vlaamse overheid vraagt gemeenten om duizenden "overtollige verkeersborden" weg te halen. Zeventien types, zoals bijvoorbeeld het verbod om in te halen, zijn "niet meer wenselijk, overbodig of niet langer toegelaten". Meestal is er immers ook een volle, witte lijn op het wegdek aangebracht, dat dat duidelijk maakt. Ook het bord dat zegt dat je maximaal 70 kilometer per uur mag rijden is niet meer nodig buiten de bebouwde kom, want Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zorgde ervoor dat dat nu de regel is. Een besparing, maar de bedoeling is vooral een verhoging van de verkeersveiligheid. "Doordat er op sommige plekken zoveel verkeersborden op een hoopje staan, vallen de écht belangrijke verkeersborden minder goed op", zegt Joris Willems, docent aan de Hogeschool voor Verkeerskunde. "En dat leidt tot gevaarlijke situaties." In totaal staan er in Vlaanderen zeker 1,5 miljoen verkeersborden. Volgens Willems kan de helft daarvan weg.

