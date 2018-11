Helft van Vlaanderens bekendste tweeling overleden 26 november 2018

Jeanne Schollaert (95), de helft van 's lands beroemdste tweeling, is overleden aan complicaties na een val in haar Leuvens appartement. In april vierden Jeanne en haar zus Marcella, die 15 jaar geleden een rubriek kregen in het VTM-programma 'Hart Van Vlaanderen', nog hun 95ste verjaardag. In 2016 vertelden de twee in onze krant dat ze zich al drie jaar strikt aan hun opgelegde dieet houden en zich daar uitstekend bij voelen: elke dag wijn bij het eten, geen namiddag zonder champagne en dat allemaal op doktersvoorschrift. (KAR)

