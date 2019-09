Exclusief voor abonnees Helft van Vlaamse kinderen gaat niet naar tandarts 10 september 2019

Slechts 52,9% van de Vlaamse kinderen tussen 5 en 14 is in 2018 op controle gegaan bij de tandarts. Eén op de vijf moest minstens één gaatje laten vullen, zo blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM). Bij 8% werd een tand getrokken. Maar heel wat kinderen komen dus niet eens naar de tandarts. Van degenen uit kwetsbare gezinnen gebeurde maar bij 39% een preventief tandonderzoek, ook al raden experts aan om dat twee keer per jaar te laten doen.

