Helft van rusthuisbewoners gaat nooit meer naar tandarts

Eén op de drie 70-plussers gaat niet meer naar de tandarts. Bij 90-plussers laat zelfs meer dan de helft zijn gebit niet meer verzorgen. Dat melden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, na een analyse van data over terugbetaling aan ouderen tussen 2015 en 2017. Vooral in woonzorgcentra is de situatie problematisch. Ruim de helft van de bewoners ziet geen tandarts meer, slechts één op de tien krijgt nog preventieve mondzorg. Een slecht gebit kan voor die kwetsbare ouderen gevaarlijk zijn, waarschuwt Stefaan Hanson van het Verbond der Vlaamse Tandartsen. "Veel longontstekingen ontstaan na het inhaleren van kiemen in de mond. Bloedend tandvlees kan ervoor zorgen dat bacteriën uit de mond in de bloedbaan raken en zich vastzetten op hartkleppen, vaatwanden of gewrichten." (IDV)

