Helft van rusthuis ziek door norovirus 02 januari 2020

De eindejaarsperiode in het Brugse woonzorgcentrum Herdershove is in mineur verlopen. De helft van de 170 bewoners is getroffen door het norovirus en de bijhorende maag- en darmklachten. De eerste vaststelling van het virus gebeurde rond kerstdag. Afgelopen weekend werd de piek van de uitbraak bereikt: zo'n 85 bewoners zijn momenteel ziek. De familieleden wordt afgeraden om een bezoekje te brengen. "We vragen om hun visite indien mogelijk enkele dagen uit te stellen", zegt directeur Patrick Vallé. "Verbieden doen we niet. Indien de handen bij aankomst en vertrek worden ontsmet, is er geen probleem." Met de strikte hygiënemaatregelen hoopt de directie de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Voorlopig moeten ook alle bewoners op hun kamer eten en zijn alle gemeenschappelijke activiteiten opgeschort.

