Helft van PL-clubs: "Werk seizoen af vóór 1 juli, anders problemen met contracten" 16 april 2020

Zorgen bij de Premier League. Morgen staat er een belangrijke meeting van de clubs op het programma. Daarop zullen minstens negen clubs pushen om het seizoen voor 1 juli af te werken. Of toch een deel ervan. Liever vermijden ze chaos met contracten. Het zal arbeidsrechtelijk moeilijk worden om overeenkomsten van spelers die einde contract zijn, zoals Jan Vertonghen, of huurovereenkomsten zomaar met een maand te verlengen. Onderhandelingen met de spelers over loonuitstel lopen sowieso moeilijk. Voor begin juni verwacht de Premier League niet te kunnen voetballen. Ondertussen laten clubs via de media diverse denkballonnen op. (KTH)