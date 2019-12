Exclusief voor abonnees Helft van patrijzen verdwenen 26 december 2019

De patrijs raakt in het nauw. Sinds 2007 is meer dan de helft van de soort - 56% - in Vlaanderen verdwenen, zo schrijft 'De Morgen'. Ook het aantal patrijzen dat wildbeheereenheden afschieten, is met 39% gedaald. "De grootste oorzaak is intensievere landbouw", zegt Thomas Scheppers van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek. Omdat de jonge kuikens afhankelijk zijn van insecten en de nesten op de grond voldoende dekking nodig hebben, is de patrijs erg gevoelig voor steeds grotere open akkers en voor pesticiden. Dat betekent minder bescherming tegen roofdieren, zoals vossen, en te weinig insecten.