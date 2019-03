Helft van leeflonen gaat naar niet-Belg 04 maart 2019

Van de bijna 1 miljard euro die afgelopen jaar werd uitgekeerd aan leeflonen ging zowat de helft naar niet-Belgen. Wie te weinig bestaansmiddelen heeft, kan een beroep doen op het leefloon bij het OCMW. De kostprijs ervan bedroeg vorig jaar 990 miljoen euro. Nooit eerder lag dat bedrag zo hoog. 440 miljoen euro of zowat de helft wordt uitgekeerd aan mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben. Vergeleken met de regeerperiode van Elio Di Rupo (PS) is er sprake van een stijging met 105 procent. De regering-Michel spendeerde in vier jaar tijd 1,4 miljard euro aan leeflonen voor niet-Europeanen, meer dan dubbel zoveel als onder Di Rupo. "Open grenzen en een open sociale zekerheid zijn onverenigbaar", meent Barbara Pas (Vlaams Belang), die de cijfers opvroeg. "We moeten ophouden met Sinterklaas te spelen voor de hele wereld. Doen we dat niet, dan gaat ons sociaal bijstandssysteem naar de haaien."

