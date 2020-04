Exclusief voor abonnees Helft van Europese Covid-overlijdens in rusthuizen 15 april 2020



Ongeveer de helft van de overlijdens ten gevolge van het coronavirus in Europa vindt plaats in woonzorgcentra. Dat hebben onderzoekers van de London School of Economics becijferd. De wetenschappers baseerden zich voornamelijk op overheidsbronnen en de communicatie van officiële instellingen uit vijf landen, waarbij België. Uit onderzoek tussen 6 en 11 april blijkt dat in België 42% van de sterfgevallen uit de woonzorgcentra komt. Dat is het laagste aantal van de onderzochte landen. In Frankrijk gaat het om 45% van de overlijdens, in Italië om 53%, in Ierland om 54% en in Spanje om 57%.

