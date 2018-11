Helft van alle leerlingen in deze school heeft ontwikkelingsvoorsprong: "Zelfs de allerslimste moet hier studeren voor zijn toets" Brecht Herman

10 november 2018

00u00 0 De Krant In basisschool De Loep in Diepenbeek is de helft van de kinderen hoger begaafd dan normaal - een 'ontwikkelingsvoorsprong' heet dat. Pienterdere leerlingen krijgen hier extra uitdagingen en moeilijkere toetsen. "Omdat ze het vroeger makkelijk hadden, vliegen er weleens papieren in de lucht, ja."

De middagpauze loopt op haar einde, maar er wordt nog druk gevoetbald, tikkertje gespeeld en vooral veel lawaai gemaakt. De zoveelste basisschool, dus. Duwen we een deur van het schoolgebouw open, krijgen we al een heel andere indruk van De Loep in het Limburgse Diepenbeek. Enkele meisjes houden zich rustig bezig aan een bank in de hal. De deuren van de klassen staan wagenwijd open - dubbel zo grote lokalen waar banken gegroepeerd staan, niet noodzakelijk in de richting van het schoolbord. Iets later stromen alle pagadders binnen, hoewel we geen belsignaal gehoord hebben. "De bel is niet kapot, er is er gewoon geen", zegt Ann Ceyssens (52). Dertig jaar al staat ze in het onderwijs, intussen zes jaar als directrice op de school die ze zelf opgericht heeft. "Op een dag vertelde een leerkracht dat hij de klok van de muur had moeten halen, omdat mijn jongste zoon de hele tijd aftelde. 'Nog negen minuten en het is speeltijd, nog acht minuten en het is speeltijd, nog zeven minuten en...' Ik dacht: haal die klok niet weg, maar vraag je eerst af waarom mijn zoon zich zit te vervelen. Al weet ik zelf dat je als onderwijzer vaak te weinig tijd hebt om aan iedereen voldoende aandacht te besteden.”

Ceyssens wil het anders doen. In methodeschool De Loep wil ze dat ieder kind al zijn talenten kan ontwikkelen.

