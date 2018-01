Helft van 55-plussers werkt 20 januari 2018

Het aandeel werkende 55-plussers in ons land is de afgelopen jaren gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de OESO. Van de Belgen tussen 55 en 64 jaar was in het derde kwartaal van vorig jaar de helft aan het werk. Tien jaar geleden werkte slechts één op de drie 55-plussers. De evolutie heeft vooral te maken met de steeds striktere regels om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.