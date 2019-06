Exclusief voor abonnees Helft neemt z'n werk mee op vakantie 26 juni 2019

Bijna één op de twee werknemers (45%) neemt zijn werk mee op vakantie. Dat blijkt uit een bevraging van Protime bij 1.020 werkende Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. 28% leest zijn werkmails, 8% beantwoordt zelfs iedere mail. 23% beantwoordt ook werkgerelateerde telefoontjes, 13% neemt enkel op wanneer de oproep dringend lijkt. Slechts iets meer dan de helft kiest er dus voor om tijdens zijn of haar verlofperiode helemaal offline te gaan. En ook na een werkdag heeft de Vlaming het blijkbaar moeilijk om zijn werk los te laten. 45% zegt altijd bereikbaar te zijn. Bij drie op de tien is dat een eigen keuze, voor 17% is dat onder (lichte) dwang. Hun werkgever gaat ervan uit dat ze ook na hun werk beschikbaar blijven.

