Helft mussenkolonies bestaat uit 5 koppels of minder 04 april 2018

Meer dan de helft van de mussenkolonies in Vlaanderen, 50 tot 60%, bestaat uit vijf koppels of minder en is daardoor vrij kwetsbaar. Dat blijkt uit de resultaten van het huismussentelweekend van Vogelbescherming Vlaanderen. Het aantal grote mussenkolonies (tien koppels of meer) schommelt doorgaans tussen de tien en twintig procent. Enkel in de provincie Limburg bestaat een kwart van de kolonies uit minstens tien koppels. "Dit bevestigt de resultaten van de voorbije jaren, waaruit ook al was gebleken dat grote kolonies echt zeldzaam worden", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "Maar het zijn wel die grote kolonies die op termijn meer kans maken om te overleven." (LVB)