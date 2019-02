Helft minder volk op straat in Antwerpen 01 februari 2019

Net als vorige week kwamen ook in Antwerpen gisteren jongeren op straat voor het klimaat - de helft minder, weliswaar. In totaal stonden zo'n 300 betogers op het Operaplein. "Deze actie was laattijdig gecommuniceerd. We gaan nu zelf op zoek naar manieren waarop we de volgende keer meer jongeren kunnen bereiken", zegt Warre Germis, één van de initiatiefnemers. (DILA)