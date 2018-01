Helft minder treinen door rood 00u00 0

Op de belangrijkste trajecten van het Belgische spoorwegnet zijn vorig jaar in totaal 55 treinen door het rood gereden. Dat is een daling met 40% in vergelijking met de 91 van 2016. Bij de reizigerstreinen is er sprake van een halvering: van 50 naar 24. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. De daling doet zich ook voor bij goederentreinen (van 19 naar 13) en bij werktreinen (van 22 naar 18). Infrabel stipt ook aan dat niet elke seinoverschrijding tot een gevaarlijke situatie leidt. Er was vorig jaar geen enkel ernstig spoorincident te wijten aan een het overschrijden van een rood sein.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee