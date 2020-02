Exclusief voor abonnees Helft minder scheepvaart van China naar Europa 20 februari 2020

Het coronavirus laat zich nu ook voelen in de scheepvaart. De voorbije vier weken werden in China 33 afvaarten van grote containerschepen naar Noord-Europa afgelast, goed voor een afname met bijna de helft (-46%). De komende vier weken zullen vermoedelijk nog eens 17 afvaarten geschrapt worden. Dat zullen ook de Vlaamse havens binnenkort voelen. Zeebrugge meldt dat één van de twee zogenaamde 'Far East Loops' voor anderhalve maand stilvalt, omdat zeker zeven containerreuzen er niet zullen aanmeren. Voor Antwerpen zouden de gevolgen kleiner zijn.