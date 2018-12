Helft minder restaurants failliet 20 december 2018

Het aantal faillissementen is dit jaar gedaald met 21%. Vooral restaurants doen het goed: er zijn de helft minder restaurants failliet gegaan dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van Partena Professional bij zijn leden. "Het economisch klimaat is gunstig voor de ondernemers", klinkt het. Er zijn ook 20% minder bedrijven die in gebreke blijven doordat ze hun leveranciers niet betalen. Het sociaal secretariaat merkt wel dat het aantal bedrijven dat plots geen werknemers meer in dienst heeft, met 2% is gestegen. "Maar dat is niet per se een slecht teken. Het kan erop wijzen dat de bedrijven geen personeel vinden wegens krapte op de arbeidsmarkt, en dat is dan weer een signaal dat de economie aantrekt." (PhG)

