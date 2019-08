Exclusief voor abonnees Helft minder kinderen verloren gelopen LACHEND KAKSKE AAN ZEE WERKT 03 augustus 2019

Een gele smiley, hartje of lachend kakske: de nieuwe verdwaalpalen aan onze kust hebben wel degelijk hun nut. In juli zijn er op onze stranden bijna de helft minder kinderen verloren gelopen in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Enkel tijdens de hittegolf waren er pieken tot 50 verloren kinderen per dag in één gemeente. In juli liepen 560 kinderen verloren op onze stranden. Dat is een pak minder dan de 1.100 van vorig jaar. Toch hadden de redders het druk: in meerdere gemeenten kwamen personen ernstig in deproblemen toen ze zich lieten verrassen door de stroming. Door de hittegolf waren er ook meer toeristen met hartklachten of een hitteslag.

