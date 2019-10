Helft minder fraude met gehandicaptenkaart Sven Spoormakers

30 oktober 2019

05u00 4 De Krant In één jaar tijd zijn de helft minder mensen betrapt op het ten onrechte gebruiken van een parkeerkaart voor gehandicapten. Dankzij de invoering van een app kan er flink meer gecontroleerd worden, en dat heeft duidelijk een ontradend effect.

Om gesjoemel met ongeldige parkeerkaarten voor gehandicapten tegen te gaan, werd in november vorig jaar een app uitgerold, na succesvolle proefprojecten in Antwerpen, Namen en Koekelberg. Sindsdien kunnen politiemensen, parkeerwachters en gemeenschapswachten snel checken of een kaart wel geldig is. De app blijkt een efficiënt middel om parkeerfraude te bestrijden. Tot september 2018 waren er 5.167 controles, waarbij in 13,55% van de gevallen fraude werd vastgesteld. Tot september 2019 waren er 14.820 controles, met nog slechts 7,36% gesjoemel. "Het aantal ongeldige kaarten neemt af, terwijl het aantal controles in één jaar tijd verdrievoudigd is", concludeert minister Nathalie Muylle (CD&V), die in de federale regering recent bevoegd werd voor het beleid rond personen met een beperking.

Wie ten onrechte parkeert op een plaats voor gehandicapten, riskeert niet alleen dat zijn voertuig weggesleept wordt, maar ook een boete van 116 euro. "Van de 468.864 uitgereikte parkeerkaarten zijn er zo'n 250.000 niet meer geldig - vanwege een overlijden, bijvoorbeeld. We gaan ervan uit dat de meeste van die kaarten niet meer in omloop zijn, maar we vinden het belangrijk dat er opgetreden wordt tegen mensen die er wél misbruik van maken. Want de plaats die zij innemen kan niet meer gebruikt worden door iemand die wél een handicap heeft", aldus nog Muylle.

