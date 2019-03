Helft meer werknemers ruilt loon voor vakantie 18 maart 2019

Het aantal werknemers dat via een zogenaamd 'cafetariaplan' of meerkeuzeplan zijn loon flexibel invult, is in een jaar tijd met de helft toegenomen. Hr-dienstverlener SD Worx, die de loonadministratie doet van ongeveer een derde van de Belgische bedrijven, telde vorig jaar 19.075 werknemers die dat deden.

