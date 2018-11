Helft meer geslachtswijzigingen Het Bo-effect 21 november 2018

In zes maanden tijd heeft 50 procent meer Belgen officieel een geslachtswijziging laten registreren. Eind 2017 stond de teller op 1.054, eind september 2018 was dat al 1.625. Vooral jonge, Vlaamse transmannen (personen die bij hun geboorte als 'vrouw' werden geregistreerd en dit wijzigen naar 'man') maken gebruik van de nieuwe transwet. Behalve het Bo Van Spilbeeck-effect is het vooral die wetgeving die de spectaculaire toename verklaart. Sinds 1 januari is het niet langer nodig om medische ingrepen te ondergaan om de M of V in de geboorteakte te laten wijzigen. Onomkeerbare sterilisatie en het oordeel van een psychiater werden resoluut geschrapt als voorwaarden. "Het is duidelijk dat de wet tegemoetkomt aan een behoefte", zegt Daphne Rasschaert van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

