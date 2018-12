Helft meer chocolade- en snoepwinkels 06 december 2018

00u00 0

In 5 jaar tijd is het aantal kleinhandelszaken in chocolade en snoepgoed gestegen met 46%. Dat blijkt uit een analyse van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van cijfers van de FOD Economie. Tegelijkertijd daalde het aantal kleinhandelszaken die algemene voeding verkopen met 9%. "Het wijst op een trend waarbij kleinhandel zich meer en meer specialiseert. Een strategie die blijkt te werken", zegt het NSZ. In 2012 waren er 474 kleine handelaren in chocolade en/of snoep, in 2017 waren dat er 693. De stijging zet zich het meest door in Vlaanderen (+51%). Concreet komt het erop neer dat één op de zes kleinhandelszaken een chocolade- en/of snoepwinkel is.