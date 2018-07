Helft meer bezoekers voor alcoholhulp.be in 3 jaar 24 juli 2018

Het aantal unieke bezoekers dat de website alcoholhulp.be raadpleegt, is de afgelopen jaren gestegen van 499.028 in 2014 tot 764.626 in 2017. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van partijgenote Vera Jans. De website is een gezamenlijk initiatief van het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) en drugshulp Kempen. Mensen die hun alcoholverbruik willen beperken, kunnen er anoniem een zelfcontroleprogamma volgen waarbij ze begeleid worden door een professionele hulpverlener. De site bevat naast info ook een zelftest en onlinebegeleiding. Het totale hulpprogramma duurt 12 weken, is kosteloos en beschikbaar in Vlaanderen en Brussel.

