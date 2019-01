Helft meer belgen kiezen nieuwe naam 19 januari 2019

De voorbije vijf maanden hebben 9.565 Belgen hun naam of voornaam laten wijzigen. Dat zijn er bijna exact de helft meer dan in de periode augustus-december 2017. De stijging is een gevolg van het nieuwe systeem, waardoor het eenvoudiger is om je voornaam te veranderen. Sinds 1 augustus volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van je gemeente te stappen. Vroeger moest je naar de FOD Justitie, waar de wachttijd anderhalf jaar bedroeg. Een motivering blijft wel nodig.

