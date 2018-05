Helft mama's verkiest picknick boven cadeau 08 mei 2018

Meer dan de helft van de moeders hoeft geen cadeau voor Moederdag. Veel liever kiezen ze voor een warm gezinsmoment. Dat blijkt uit een onderzoek dat iVOX in opdracht van SOS Kinderdorpen uitvoerde. 54% van de moeders gaat liever wandelen of picknicken met het hele gezin. Vooral moeders tussen 35 en 54 jaar hechten niet echt belang aan iets materieels. "Ze krijgen liever erkenning via emotionele of symbolische geschenken, omdat die voor hen een sterkere bevestiging zijn van de relatie met hun kinderen", zegt pedagoog Hans Van Crombrugge.

