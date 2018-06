Helft louche winkels draait op zwartwerkers 27 juni 2018

00u00 0

Eén op de twee louche handelszaken draait op zwartwerkers. Dat blijkt uit 174 controles van de sociale inspectie bij onder meer telefoonwinkels, snackbars, theehuizen of winkels die plots opduiken in grootsteden en met ongeziene prijzen de overige handelaars in de buurt kapotconcurreren. 98 van de 214 gecontroleerde personeelsleden werkten in het zwart. Zo waren 21 parttimers aan de slag buiten de afsproken uren. Tien waren eigenlijk werklozen met een uitkering. Een dertigtal werknemers was illegaal aan het werk. Zij hadden geen werk- of verblijfsvergunning. Bij één handelszaak stelde de politie een pv op wegens mensenhandel. Vier illegale werknemers waren daarvan het slachtoffer. (PLA)