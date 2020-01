Exclusief voor abonnees Helft krijgt minder dan 1.500 euro pensioen 03 januari 2020

Zowat 1,2 miljoen Belgen moeten het stellen met een pensioen van minder dan 1.500 euro netto per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Federale Pensioendienst waarover De Tijd bericht. Het gaat om zowat de helft van alle gepensioneerden in ons land. "Dat is vooral het gevolg van onvolledige carrières", verklaart pensioenexpert en gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke. "Er zijn nog altijd veel vrouwen die een erg korte loopbaan gehad hebben. Al dunt die groep uit." De verhoging van het minimumpensioen, dat nu op 1.266 euro ligt voor een alleenstaande, zal zeker aan bod komen in de regeringsformatie. Ex-informateur Paul Magnette (PS) zette daar in zijn nota's alvast zwaar op in: wie 45 jaar gewerkt heeft, zou minstens 1.500 euro netto per maand moeten krijgen.

