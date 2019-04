Exclusief voor abonnees Helft kleuters gaat niet naar school 10 april 2019

Wereldwijd zijn meer dan 175 miljoen kinderen niet ingeschreven in het voorschools onderwijs. Dat is de helft van de kinderen op die leeftijd, toont een globaal rapport van Unicef. Volgens het rapport is armoede de belangrijkste factor die bepaalt of kinderen al dan niet naar de kleuterschool gaan. In 64 landen hebben de armste kinderen zeven keer minder kans op voorschools onderwijs dan kinderen in rijkere landen. Ook blijkt dat meer dan twee op de drie kinderen in 33 conflictlanden geen voorschoolse vorming krijgen. Unicef waarschuwt dat niet deelnemen aan het kleuteronderwijs een achterstand veroorzaakt en pleit dan ook voor meer overheidsinvesteringen. In ons land gaat 90% van de kleuters naar school, maar hun aanwezigheid is onregelmatig. (AVA)

