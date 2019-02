Helft jonge Crelan-klanten leent meer dan 80% voor huis 26 februari 2019

00u00 0

De Nationale Bank waarschuwde recent nog dat de banken te gul zijn met hun woonkredieten. Maximaal 80% van de waarde van een pand ontlenen, wordt aangeraden - maar bij Crelan blijken veel jonge kredietnemers over die grens te zitten. Bijna 54% van de ontleners tot 25 jaar leent meer dan 80%, bij de groep 26- tot 35-jarigen is dat bijna 47%. Toch benadrukt men bij de bank dat de maandelijkse aflossingen dalen. Koppels die vorig jaar een woonlening afsloten, lossen gemiddeld 790 euro per maand af. In 2016 was dat nog 889 euro. Voor alleenstaanden zakte de terugbetaling van gemiddeld 675 euro naar 627 euro. "Klanten kozen iets meer voor leningen met variabele rente en ook de looptijd kan iets zijn toegenomen, maar de voornaamste reden is de daling van de rentevoeten", zegt Ortwin De Vliegher van Crelan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN