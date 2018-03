Helft Gents kartel bestaat uit nieuwkomers 12 maart 2018

In Gent heeft kartellijst sp.a-Groen zaterdag haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingenvoorgesteld, met kandidaat-burgemeester en huidig OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) als lijsttrekker en Groen-schepen Elke Decruynaere op plaats twee en schepen Resul Tapmaz op drie. Grootste verrassing op de lijst is de vierde plaats voor huidig gemeenteraadslid Astrid De Bruycker (sp.a), die door Coddens bewierookt wordt als "een harde werkster met feeling voor de politieke stiel". Verder valt op dat meer dan de helft van de kandidaten nieuw is. Een ingreep die, in de nasleep van het Optima- en Publipartschandaal, moet aantonen dat beide partijen niet vastklampen aan hun zitjes. Afscheidnemend burgemeester Termont fungeert als lijstduwer. Hij beseft naar eigen zeggen dat het kartel wellicht enkele zetels zal verliezen omdat een deel van zijn 44.561 voorkeursstemmen uit 2012 wegvallen. (YDS)

