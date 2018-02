Helft carwashes is niet in orde 23 februari 2018

De sector van de carwashes is zeer fraudegevoelig, zo blijkt uit controles door de sociale inspectie. Vorig jaar werd in de helft van de bezochte autowasplaatsen een onregelmatigheid vastgesteld. Dat meldt Sudpresse op basis van gegevens van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld). Van de 128 gecontroleerde carwashes schortte er in 64 iets met de regels. Zo bleek er in 33 gevallen een onregelmatigheid te zijn in het statuut van werknemers die deeltijds aan de slag zijn. In 14 gevallen had de werknemer geen werkvergunning of was hij illegaal in het land. Er waren ook mensen die als schijnzelfstandige een carwash uitbaatten. Volgens De Backer zullen dit jaar nog eens 150 controles uitgevoerd worden.

