Exclusief voor abonnees Helft besmettingen wellicht op werk 20 mei 2020

00u00 0

Meer dan de helft van de mensen die Covid-19 opliepen, raakte waarschijnlijk besmet op het werk. Dat blijkt uit de resultaten van de wekelijkse Grote Coronastudie van de UAntwerpen, in samenwerking met de UHasselt en KU Leuven. "Gebaseerd op golven 8 en 9 van onze bevraging geeft 51 procent van alle 192 deelnemers die een Covid-19-diagnose kregen en een sterk vermoeden of zekerheid hebben over hun infectiebron, aan dat ze de infectie op het werk opliepen. Een kwart (24 procent) duidt het eigen huishouden aan als infectiebron. Slechts 10 procent van alle infecties gebeurden volgens de enquête in een winkel", zegt professor Thomas Neyens.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen