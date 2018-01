Helft Belgen wil zwarte doos in auto in ruil voor goedkopere polis 00u00 0

Iets meer dan de helft (53%) van de Belgen is bereid om z'n verzekeraar toe te laten z'n rijgedrag te volgen - via een zwarte doos of app - in ruil voor een lagere premie. Dat toont een bevraging van verzekeringskoepel Assuralia. Ook is 69% van oordeel dat wie onder invloed van alcohol of drugs een ongeval veroorzaakt, zelf moet opdraaien voor de kosten. Zo'n 62% meent dat hij te veel betaalt voor zijn verzekering omdat anderen frauderen met de auto-, brand-, diefstal- of familiale polis. Slechts 23% vindt dat de verzekeringsproducten duidelijk en makkelijk te begrijpen zijn.