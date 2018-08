Helft Belgen kan geen 'neen' zeggen tegen traktatie op het werk: uw collega's maken u dik Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2018

05u30 0 De Krant Naast een snoepende collega zitten kan uw lijn ernstig schaden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Belgen op het werk hun honger stillen met ongezonde snacks. "Met vaste pauzemomenten kunnen bedrijven hun personeel stimuleren om naar gezonde alternatieven te grijpen", zegt een voedingsdeskundige.

Je baas die voor z'n verjaardag trakteert met pralines. Een collega die de geboorte van haar dochtertje viert door zakjes doopsuiker uit te delen. Of je overbuur die elke week een nieuwe doos suikerwafels meebrengt naar bureau. Als u op een kantoor werkt, komen al die verleidingen u vast bekend voor.

Uit onderzoek van iVOX, dat in opdracht van Coca-Cola bij 1.000 werkende Belgen tussen 18 en 60 jaar naar hun snackgedrag peilde, blijkt alleszins dat we vaak zwichten voor een zoete of vettige hap. Slechts vier op de tien ondervraagden - vooral vrouwen en oudere werknemers - geven aan dat ze bij een klein hongertje op zoek gaan naar een gezond tussendoortje, zoals een stuk fruit of groente. Meer dan de helft geeft meestal de voorkeur aan een ongezonde knabbel.

Zelfbeheersing

Vooral wie ongepland snackt - dat geldt voor 6 op de 10 werkende Belgen - is vaak te verleiden tot een ongezond tussendoortje. En zoals hierboven al aangehaald, spelen collega's een cruciale rol in ons gesnoep. Voor de helft van de respondenten is een traktatie op het werk een reden om aan de verleiding toe te geven. Een ongeveer even groot deel (49%) vindt het moeilijk om 'nee' te zeggen als een collega hen iets te snoepen aanbiedt. Ook andere factoren spelen mee. Zo brokkelt de zelfbeheersing steevast af als de verveling toeslaat of wanneer de stress piekt. Opvallend: vrouwen zijn op dat vlak veel gevoeliger dan mannen.

Er is wel degelijk de wil om het probleem aan te pakken: één op de drie respondenten wil meer regelmaat brengen in de snackgewoonten. Een nog grotere groep voelt zich schuldig over z'n gedrag: 45% omdat hij/zij te vaak snackt, 49% over de al te royale omvang van de porties en 54% over het soort tussendoortje.

Volgens voedingsdeskundige Tanja Callewaert is planning dé sleutel tot succes. "Bepaal aan het begin van de week je lunch, avondmaal én tussendoortjes voor elke dag. Dan heb je meteen ook je boodschappenlijstje gemaakt. Op termijn wordt dit een routine en kom je veel minder vaak in de verleiding." Ook voor bedrijven is er een rol weggelegd. "Zij zouden bijvoorbeeld vaste pauzemomenten kunnen inrichten. Dan hebben werknemers de tijd om rustig een gezond tussendoortje te nuttigen."