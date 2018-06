Helft Belgen heeft geen paswoord voor smartphone 30 juni 2018

De helft van alle Belgische smartphonebezitters beveiligt zijn toestel niet met een wachtwoord of code. Dat blijkt uit Europees onderzoek van Kaspersky Lab, dat in ons land 1.017 personen liet bevragen. "Op deze manier is het kinderspel voor zakkenrollers om zowel in binnen- als buitenland aan de haal te gaan met gevoelige informatie", klinkt het. "Zo kunnen persoonlijke e-mails, foto's en sociale media in criminele handen vallen, maar ook vaak je bankgegevens want maar liefst 27% van onze respondenten geeft aan via zijn smartphone te internetbankieren." Daarnaast blijkt ook dat slechts vier op de tien smartphonebezitters een back-up maakt. "Wie dan zijn smartphone kwijtspeelt, is alles voorgoed kwijt." (KSN)

