Helersbende opgerold 07 juni 2018

De Brusselse politie heeft een vijfkoppige helersbende opgepakt die gestolen goederen doorsluisde naar Marokko. De agenten vielen binnen in zeven woningen en vonden liefst 440 gestolen voorwerpen - van telefoons en computers tot elektrische fietsen en twee wagens, goed voor tientallen duizenden euro's. De daders kochten gestolen goederen van Brusselse dieven en zakkenrollers op en verscheepten die twee keer per week naar Marokko. Bij de inval werden een transportbedrijf verzegeld, vijf bendeleden aangehouden en acht personen betrapt die illegaal in België waren. (DCFS)