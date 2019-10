Exclusief voor abonnees Helena Bonham Carter 'praatte' met overleden prinses Margaret voor 'The Crown' 08 oktober 2019

In het nieuwe seizoen van 'The Crown' kruipt ze in de huid van prinses Margaret, en daar heeft Helena Bonham Carter (foto) zich op een bijzondere manier op voorbereid. De actrice ging enkele keren bij een helderziende langs om in contact te komen met de geest van de overleden zus van koningin Elizabeth. En dat is gelukt, vertelt Bonham Carter. "Ik vroeg haar: 'Vind je het oké dat ik jou speel?' En zij zei: 'Je bent beter dan die andere actrice die ze in gedachten hadden.'" Margaret had ook nog advies. "Ze zei: 'Je zult wel wat verzorgder en netter moeten worden. En zorg ervoor dat je het roken juist krijgt!'" De derde reeks van 'The Crown' is vanaf november op Netflix te zien.

