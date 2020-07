Exclusief voor abonnees Helemaal de mama 11 juli 2020

00u00 0

De zoo van Planckendael heeft er een schattige aanwinst bij. Na een zwangerschap van zestien maanden is de Indische neushoorn Karamat donderdag bevallen van een flinke dochter. Het jong kreeg nog geen naam, maar het staat wel al vast dat die met de letter V zal beginnen, zoals alle dieren die in 2020 in een dierentuin worden geboren. "Het ging allemaal heel snel", getuigt verzorgster Jolien. "Binnen de vijf minuten was het kleintje geboren. Al is 'kleintje' wel relatief, want een neushoornjong weegt toch algauw 60 kilo." Neushoorns worden overigens geboren zonder hoorn, zoals je kan zien op de foto. Moeder en dochter stellen het prima, laat men vanuit Planckendael weten. Als het de komende dagen mooi weer wordt, zal de kleine neushoorn haar eerste stapjes mogen zetten in het buitenverblijf. Dan kan ook het grote publiek kennismaken met haar. (KDC)

