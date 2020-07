Exclusief voor abonnees Helemaal afgestudeerd... net als haar opa 09 juli 2020

Op zijn 65ste, na een carrière als directeur van een landbouwmachinefabriek, ging Peter Zweegers (72) nog geschiedenis studeren aan de Universiteit Antwerpen. Enkele jaren later werd hij er vergezeld door zijn kleindochter Kato (22), die Taal en Letterkunde volgde. Vijf jaar lang genoot het onwaarschijnlijke duo van elkaars gezelschap op de campus. En nu behaalden ze samen hun masterdiploma. "We hielpen elkaar waar het kon en spraken elkaar moed in als het wat moeilijker ging", vertellen ze samen. "Soms kregen we wel rare blikken van studenten omdat ze de verhouding tussen ons niet begrepen. Dat was grappig om te zien." In september volgt de officiële proclamatie. En daarna ongetwijfeld een groots familiefeest. (CVDP)

