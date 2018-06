Hele wijk 6 uur lang potdicht voor reconstructie kruisboogmoord 19 juni 2018

Zeven weken na de moord op slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) in het West-Vlaamse Schuiferskapelle wordt vandaag de reconstructie van de feiten gehouden. En daar zijn ingrijpende maatregelen voor getroffen: de woonwijk Drie Wilgen en enkele omliggende straten worden zes uur lang hermetisch afgesloten. "In- en uitgaand verkeer is uit den boze", zegt commissaris Lauris Blanchart. "De bewoners, zo'n 70 gezinnen, hebben een brief gekregen over de maatregelen." Veel bewoners plaatsten gisteravond dan ook nog snel hun auto buiten de zone, om vandaag toch naar hun werk te kunnen. Met de reconstructie hoopt het gerecht de details te kennen over de moord. Jordy Vande Sompele, een 23-jarige Tieltenaar, doodde Bjorn met een kruisboog omdat hij niet kon verkroppen dat de moeder van zijn twee kinderen een relatie had met de slagerszoon. (VSH)

