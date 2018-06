Hele wereld is even zen 22 juni 2018

00u00 0

Als u geen yogi bent, heeft u het misschien niet eens gemerkt, maar gisteren was de héle wereld even zen. De Verenigde Naties organiseerde Wereld Yoga Dag, reden om eens goed te zonnegroeten of een 'neerwaartse hond' aan te nemen. In India, yogaland bij uitstek, namen ze dat best ernstig en kwamen ze zelfs in groepen van 5.000 deelnemers bij elkaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN