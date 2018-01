Hele weekend gezocht naar flesje chemo 00u00 0

Politie en brandweer hebben in Sint-Niklaas dit weekend met man en macht gezocht naar een flesje met kankermedicatie. Een verwarde patiënt had vrijdag het ziekenhuis AZ Nikolaas verlaten voor een wandeling en was een paar uur op de dool. Toen hij uiteindelijk werd teruggevonden, bleek dat hij een flesje met medicatie was kwijtgeraakt. Het gaat om chemokuur voor de behandeling van kanker. Omdat de vloeistof mogelijk gevaarlijk is voor anderen, werd een zoektocht opgezet. De medicatie is bijtend voor de huid en kan tot irritatie leiden. Het flesje werd verloren in de stadskern en heeft de grootte van een colablikje. Het is voorlopig nog altijd niet terecht. (PKM)

