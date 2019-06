Exclusief voor abonnees Hele week foute muziek op Qmusic 25 juni 2019

Vrijdag organiseert radiozender Qmusic 'De Foute Party' in Flanders Expo Gent en om helemaal in de stemming te komen, tellen de Q-dj's deze week af met 'De Foute 528'. Voor het eerst duurt die hitlijst vol smartlappen vijf dagen, want de afgelopen 17 jaar hield Qmusic het bij 'De Foute 128'. Benieuwd of 'Diep' van Get Ready! ook dit jaar bovenaan staat? Je komt het vrijdagavond te weten. Nummer één of niet, de legendarische boyband staat later op de avond alleszins op het podium van 'De Foute Party', samen met 2 Unlimited, VandaVanda, Dorothee Vegas & Like Maarten, De Romeo's, Bart Kaëll, Sylver en coverband Level Six.

