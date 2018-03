Hele voetbalkantine opgetrommeld om inbrekers te vatten 06 maart 2018

Met je vader naar het voetbal gaan kijken, kan voordelen hebben. Een supporter van KFC Grobbendonk trof zondagavond, toen hij thuiskwam na de match, inbrekers aan in zijn huis. Meteen belde hij zijn vader die nog in de voetbalkantine zat. De gepensioneerde agent trok prompt met 14 andere supporters naar het huis van zijn zoon. Vlak bij de woning merkten ze een auto met Nederlandse nummerplaat op die in een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting reed. "We zijn die achternagegaan en hebben het voertuig klem gereden. We konden er twee overmeesteren", zegt Raoul Van Hauwe. Eén inbreker vluchtte te voet weg, maar werd later op de avond ingerekend met behulp van het buurtinformatienetwerk. De drie zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. (JVN)

