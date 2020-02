Exclusief voor abonnees Hele vakantie acties op Zaventem 22 februari 2020

00u00 0

De politievakbonden gaan de hele krokusvakantie actievoeren op Brussels Airport. Dat was aanvankelijk niet het plan, maar volgens de bonden zijn de agenten van de luchtvaartpolitie het aanhoudende tekort aan personeel en werkmateriaal zo beu dat ze ook de komende dagen stiptheidsacties houden. "De frustraties zijn zo groot dat ze nu niet willen stoppen", zegt Luc Breugelmans van ACOD. Gisteren zorgden de acties al voor lange rijen aan de paspoortcontrole voor vluchten buiten de Schengenzone. In de piekuren moesten passagiers tot een uur aanschuiven. Tussen 7 en 7.30 uur sloten agenten ook één van de twee rijstroken af op de toegangsweg naar de luchthaven. Daardoor stonden er files tot op de Brusselse Ring. "Als er tegen de paasvakantie geen akkoord is, zetten we onze acties ook dan voort", aldus de bonden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis