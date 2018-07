Hele middag huiszoekingen in terreurdossier 02 juli 2018

In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft het gerecht zaterdag bijna een hele dag huiszoekingen gehouden in het kader van een terrorismedossier. De actie begon zaterdagmiddag rond half twee in de wijk Stokkel. Omwonenden kregen het bevel om binnen te blijven. Agenten botsten tijdens de actie ook op een verdacht voertuig in de Hinnisdaellaan (foto). De ontmijningsdienst kwam ter plaatse en er was een ontploffing te horen. Het federaal parket liet evenwel weten dat het niet om een bomauto ging. Omstreeks 21 uur werd de hele wijk opnieuw vrijgegeven. Afgelopen weekend wilde het parket geen commentaar kwijt over de zaak. Of er personen opgepakt zijn en of er wapens of ander materiaal in beslag genomen werd, is nog niet duidelijk. (RDK)

