Hele maand stakingsacties bij wegpolitie: “Gestraft in plaats van felicitaties voor waarschuwingsschot” Bjorn Maeckelbergh

12 november 2019

06u00 0 De Krant Meer dan duizend leden van de wegpolitie - vooral bekend van de snelle politieauto's en motoren op onze snelwegen - dreigen meer dan een maand te staken. Reden: één van hun collega's kreeg een sanctie omdat hij een waarschuwingsschot loste toen een collega en hij door een groep van tien werden aangevallen. "Bravo. Gestraft terwijl hij felicitaties verdiende", zegt politievakbond VSOA.

Vandaag krijgt minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem (CD&V) een stakingsaankondiging op zijn bord. Door dat document kunnen de 1.100 leden van de wegpolitie tussen 29 november en 2 januari volgend jaar stakingsacties houden. Wat de weggebruikers mogen verwachten, wil de politievakbond VSOA nog niet kwijt. "De acties kunnen meerdere vormen aannemen", zegt voorzitter Vincent Gilles.

Alles draait om een incident in juni op een snelwegparking in Lamain, bij Doornik. Een patrouille van de wegpolitie werd er opgeroepen voor een ladingdiefstal. Ter plaatse kregen de twee politiemannen van een trucker te horen dat de dieven nog in de buurt waren. Ze waren te voet gevlucht en hadden op de parking twee gestolen auto's achtergelaten. Niet veel later stond de patrouille oog in oog met de verdachten. Volgens de politie wilden de dieven hun gestolen auto's terug en kregen ze van de bende te horen dat ze moesten opkrassen. Uiteindelijk keerden de daders zich tegen de politie. Eén van de twee inspecteurs loste een waarschuwingsschot in de lucht "omdat ze maar dichter en dichter bleven komen". Achteraf zei de man daarover: "Ik loste een waarschuwingsschot om enkele seconden te winnen en ons de kans te geven naar ons voertuig te vluchten en in veilige omstandigheden te kunnen wachten op versterking."

Smet op carrière

Kop van Jut in het hele dossier is André Desenfants, de directeur-generaal van de Algemene Directie van de bestuurlijke politie (DGA). Een hele mond vol voor de nummer twee van de federale politie. Het was deze topman die een tuchtprocedure opstartte tegen de politie-inspecteur. En meer: volgens het intern onderzoek dat volgde, was het schot van de politieman gewettigd. Toch kreeg de inspecteur een waarschuwing in zijn personeelsdossier omdat hij in de lucht schoot en niet in de grond. Volgens een anonieme expert in het tuchtrapport zou dit beter geweest zijn. Vincent Gilles van de politievakbond VSOA noemt dat belachelijk: "Volgens het tuchtrapport was het waarschuwingsschot gerechtvaardigd. Alleen moest de politieman zogezegd in de grond hebben geschoten. In de grond? Ze stonden op asfalt! Wat als die kogel was afgeketst? Die politieman verdient felicitaties in plaats van een sanctie. Hij en zijn collega moesten die dag lopen voor hun leven." Niettemin kreeg de politieman een verwittiging. "Eén van de laagste sancties, maar dat staat wel twee jaar in je personeelsdossier. En als je zelf niet vraagt omdat te verwijderen, blijft het er gewoon instaan. Dat is een smet op je carrière", zegt Gilles.

Extra bekommernis

De vakbond eist nu dat de politiek maatregelen neemt voor de politiemensen die bijna de klok rond worden ingezet voor problemen op snelwegparkings. "Het kan niet dat politiemensen gestraft worden omdat ze tussenkomen om burgers te helpen", zegt Gilles. De vakbond eist verder dat de DGA zich publiekelijk solidair verklaart met de personeelsleden. Politiebaas André Desenfants krijgt in een pamflet dat vandaag verspreid wordt ook nog een veeg uit de pan. "Hij - en niemand anders - heeft beslist om die tuchtprocedure op te starten. Hij vond het niet eens de moeite om te vragen of de aangevallen collega psychologische bijstand nodig had. Het is duidelijk dat zijn beslissing om een tuchtprocedure te starten onnodige en onaanvaardbare psychosociale last veroorzaakte bij de betrokken agenten, hun collega's en hun entourage. Eigenlijk is dit een onnodige extra bekommernis voor alle politiemensen."

Vincent Gilles zwijgt lang, haalt diep adem en zegt: "Als het gaat om geweld tegen agenten, geloven velen onder ons dat misdadigers onze grootste vijanden zijn. Maar dit toont aan dat er tussen onze eigen leiders personen zitten die het niet goed voor hebben met de organisatie. Die zijn misschien nog veel schadelijker voor de politie dan de misdadigers."