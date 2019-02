Hele luchthaven zoekt mee naar ontsnapte kat 06 februari 2019

00u00 0

Op Brussels Airport is het luchthavenpersoneel gestart met een grote zoekactie naar Bassie (foto), een 2-jarige kat die vorige week wist te ontsnappen. De toekomstige eigenaars wilden de kat donderdag na een vlucht vanuit het Turkse Alanya ophalen, maar kregen enkel een beschadigde en lege kennel te zien. Er was geen spoor van het dier, tot gisterochtend: Bassie was gespot op camerabeelden. De luchthavenuitbater liet de toekomstige eigenaars weten dat er een opsporingsbericht verspreid zou worden op Zaventem met een foto van de kat. Ook het luchthavenpersoneel wordt aangemaand om mee te zoeken. (RDK)

