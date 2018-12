Hele land op één lijn voor klimaat 20 december 2018

Het Overlegcomité heeft het nationaal energie- en klimaatplan goedgekeurd. Dat betekent dat het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle klimaatmaatregelen met een gewest-overschrijdende impact op elkaar hebben afgestemd. Daarvoor was een tiental vergaderingen nodig onder leiding van de voorzitter van de nationale klimaatcommissie. Dit jaar is Vlaanderen voorzitter, onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). In het plan staan de engagementen in het kader van het Europees en internationaal energie- en klimaatbeleid voor de komende tien jaar.

