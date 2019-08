Exclusief voor abonnees Hele dorp in erehaag voor overleden brandweermannen 17 augustus 2019

Militairen, politiemensen en brandweerlieden vormen vandaag in het centrum van Heusden een erehaag voor brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders, die vorig weekend in Beringen omkwamen. Burgemeester Mario Borremans roept ook inwoners op mee in de erehaag te staan.

